Road House, il remake con Jake Gyllenhaal sarà vietato ai minori?

Prime Video pubblicherà il remake de Il duro del Road House, cult del 1989 con protagonista Patrick Swayze. Nel remake il ruolo è ereditato da Jake Gyllenhaal. In attesa di conoscere la data d'uscita del lungometraggio, il film ha ottenuto la propria classificazione che certifica l'età degli spettatori che potranno vedere il film.

Secondo l'ultimo report, Road House avrà il rating R per 'la violenza diffusa, il linguaggio pervasivo e un po' di nudità'.

Nel film uscito nel 1989 con il titolo Il duro del Road House, la star di Dirty Dancing - Balli proibiti e Ghost - Fantasma, Patrick Swayze, interpreta Dalton, un gentiluomo laureato in filosofia alla New York University nonché miglior buttafuori della città. Chiamato a ripulire un locale particolarmente turbolento, la sua pazienza viene messa a dura prova da un attaccabrighe della città. Anni fa era stato ipotizzato un remake con una protagonista femminile ma il progetto non si concretizzò.



Il remake con Jake Gyllenhaal avrà una trama molto simile, anche se i dettagli al momento rimangono piuttosto nebulosi. Nel cast di Road House anche Conor McGregor, al suo debutto da attore.

Il film verrà distribuito direttamente su Amazon Prime Video, e nelle prossime settimane potrebbero essere svelate novità sul film.



Le riprese di Road House sono iniziate nell'agosto 2022 e ora il film vedrà presto la luce, per la regia di Doug Liman, regista di Jumper, Barry Seal, Chaos Walking nonché produttore di Jason Bourne.