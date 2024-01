Road House, il regista Doug Liman salta la première per protesta contro Prime Video

Il regista Doug Liman ha annunciato di aver deciso di disertare la première del suo ultimo film Road House, remake del cult con Patrick Swayze Il duro del Road House, per protestare contro una scelta di Amazon. Liman ha dichiarato che non si presenterà alla prima proiezione del film con protagonista Jake Gyllenhaal.

Il motivo della scelta di Doug Liman è la decisione di Prime Video di distribuire Road House soltanto in streaming:"Quando Road House aprirà il festival cinematografico SXSW io non ci sarò. Il film è fantastico, forse il mio miglior film ma io non ci sarò. Il mio piano era quello di protestare silenziosamente contro la decisione di Amazon di distribuire un film chiaramente realizzato per il grande schermo. Ma Amazon sta facendo male molto più di me e del mio film" ha dichiarato Liman.



"Quando Amazon ha comprato MGM hanno annunciato che avrebbero investito un miliardo di dollari nei film per il grande schermo, distribuendone almeno dodici all'anno. Lo hanno presentato come 'l'impegno più grande nei confronti delle sale cinematografiche da parte di una azienda di internet'. Posso dire cosa hanno poi fatto a me e al mio film Road House, che è l'opposto di quello che hanno promesso quando hanno acquisito MGM. I fatti: mi sono impegnato a realizzare un film per il grande schermo per MGM. Amazon ha comprato MGM. Amazon ha detto di fare un grande film e vedere cosa succede. Ho realizzato un grande film. 'Noi abbiamo fatto di Road House un grande successo', parole di Amazon, non mie, tra l'altro. Mi dicono che la risposta della stampa è stata la migliore di Amazon da quando hanno comprato MGM. Jake Gyllenhaal offre una performance che definirà la sua carriera in un ruolo nato per lui. Il pubblico vorrà vedere la mega star UFC Conor McGregor fare il suo debutto contro Jake sul grande schermo".

Doug Liman ha attaccato duramente Amazon dicendo che 'non ha alcuni rispetto per le sale cinematografiche' e che pur non essendo contrario allo streaming, senza i blockbuster nelle sale il cinema rischia di scomparire. Il regista ha concluso amaramente, sostenendo che probabilmente non esiste nemmeno un responsabile umano dietro questa scelta ma un algoritmo che non conosce i meccanismi di condivisione del cinema.



Non perdetevi il primo poster di Road House, in attesa di vedere il film su Amazon Prime Video.