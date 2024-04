Road House è da record: il più grande film streaming di sempre su Prime Video

Le probabilità di vedere un sequel di Road House con Jake Gyllenhaal sono improvvisamente salite alle stelle, dato che in queste ore la piattaforma Prime Video ha incoronato il film di Doug Liman come il più grande debutto di sempre per il servizio streaming.

Amazon ha infatti affermato, tramite un comunicato ufficiale, che il remake del cult d'azione del 1989 con Patrick Swayze è stato il suo più grande lancio globale di sempre: per festeggiare, addirittura, Amazon ha fornito anche un numero esatto di spettatori, cosa mai avvenuta prima per un film della piattaforma, rivelando che Road House è stato visto da 50 milioni di spettatori da quando il titolo ha fatto il suo debutto in esclusiva sulla piattaforma, lo scorso 21 marzo.

“Il debutto rivoluzionario di Road House è il giusto premio per il duro lavoro e dell’impegno dell’intero team di creatori e del cast del film, guidato dal fenomenale Jake Gyllenhaal”, ha affermato Jennifer Salke, capo di Amazon MGM Studios. Il dirigente, che ha citato il cast, che comprende anche Conor McGregor, Daniela Melchior, Darren Barnet e Billy Magnussen, ha aggiunto: "È fantastico vedere il film decollare grazie ai fan dell'iconico cult originale e un'enorme affluenza delle nuove generazioni".

