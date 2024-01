Road House, qual è la trama del nuovo film Prime Video con Jake Gyllenhaal?

Qual è la trama di Road House? Con la pubblicazione del primo trailer ufficiale di Road House, vi forniamo tutte le informazioni che dovete tenere a mente sul prossimo film esclusiva della piattaforma di streaming on demand Prime Video.

Road House è una nuova e adrenalinica versione del film cult anni ‘80, Il duro del Road House, interpretato dal compianto Patrick Swayze. In questo remake diretto da Doug Liman, regista di The Bourne Identity e Edge of Tomorrow, un ex combattente UFC (interpretato da Jake Gyllenhaal) accetta un lavoro come buttafuori in una rissosa e malfamata roadhouse nelle Florida Keys, ma molto presto scoprirà che in quel paradiso tropicale non tutto è come sembra.

Oltre a Jake Gyllenhaal nel ruolo del protagonista, il cast di Road House include la star di Fast & Furious e The Suicide Squad Daniela Melchior, Billy Magnussen, Jessica Williams, Joaquim de Almeida, il lottatore Conor McGregor, Lukas Gage, Arturo Castro, B.K. Cannon, Beau Knapp, Darren Barnet, Dominique Columbus, Bob Menery, Catfish Jean, Kevin Carroll, Travis Van Winkle e Hannah Lanier. La sceneggiatura porta la firma di Anthony Bagarozzi e Charles Mondry ed è basata sul film Road House di Rowdy Herrington con Joel Silver in produzione.

Road House uscirà il 21 marzo in esclusiva su Prime Video, e avrà una durata di 1 ora 54 minuti. Recentemente, il regista Doug Liman ha saltato la premiere di Road House a Los Angeles proprio per protestare contro la decisione della piattaforma di non far uscire il film nelle sale.