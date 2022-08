Road House: nuove aggiunte al cast per il remake di Prime Video con Jake Gyllenhaal

Dopo la prima foto di Jake Gyllenhaal dal set di Road House per annunciare l'inizio ufficiale delle riprese, Prime Video comunica oggi una serie di importanti nuove aggiunte al cast del film diretto da Doug Liman.

Si tratta di Joaquim de Almeida, Darren Barnet, Kevin Carroll e JD Pardo, che si sono uniti in queste ore alla produzione, remake del cult della MGM uscito originariamente nel 1989: il film, le cui riprese stanno avendo luogo in questi giorni nella Repubblica Domenicana, è basato su una sceneggiatura firmata da Anthony Bagarozzi (The Nice Guys) e Charles Mondry, con Joel Silver (The Matrix, Die Hard) in qualità di produttore per la Silver Pictures e JJ Hook, Alison Winter e Aaron Auch come executive producer. La storia reimmagina il film originale con Patrick Swayze, e segue le vicende di un ex combattente UFC (Gyllenhaal) che accetta un lavoro come buttafuori in una rissosa e rude roadhouse nelle Florida Keys, scoprendo presto però che non tutto è come sembra in quel paradiso tropicale.

Fanno parte del cast precedentemente annunciato anche il due volte campione UFC Conor McGregor, Billy Magnussen (No Time to Die), la star di The Suicide Squad e Fast X Daniela Melchior, Gbemisola Ikumelo (A League of Their Own), Lukas Gage (The White Lotus), Hannah Love Lanier (A Black Lady Sketch Show) e Bob Menery.

Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti: per altre notizie dal mondo di Prime Video, recuperate il trailer dell horror Goodnight Mommy, remake dell'omonimo cult austriaco uscito nel 2014.