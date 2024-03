Road House, il Multiverso di Jake Gyllenhaal: guardate la foto con Patrick Swayze!

Mark Millar, apprezzato autore di fumetti come Kick- Ass e Civil War ha pubblicato sul proprio profilo X una versione del tutto peculiare di un possibile multiverso cinematografico. Lo scrittore ha infatti ricondiviso un post che ritrae Jake Gyllenhall, protagonista del nuovo Road House, insieme a Patrick Swayze, interprete dell’originale.

Dopo aver esaminato tutte le location di Road House, torniamo a parlare del film presente sul catalogo di Amazon Prime Video per mostrarvi la nostalgica foto condivisa da Millar e condita da una didascalia simpatica e in qualche modo ironica, capace di divertire i fan e di ricordare il compianto attore di Point Break, che ci ha lasciato nel 2009, a soli 57 anni, a causa di un tumore.

Nell’immagine, i due artisti sono ritratti insieme in qualche occasione pubblica facendo immaginare all’artista britannico un multiverso in stile Spider-Man dedicato ai due film action.

La caption della foto, nello specifico, recita: “Uno Spider-Verse per i rissaioli da bar”.

Ricordiamo che Swayze e Gyllenhall avevano avuto modo di lavorare insieme sul set di Donnie Darko, film diventato di culto e che ha lanciato definitivamente la carriera dell’allora giovanissimo californiano che, in una recente intervista, ha voluto ricordare il collega spiegando come abbia cercato di omaggiarlo nel corso delle riprese di Road House.

Sperando che il post abbia strappato un sorriso al pubblico Marvel e ai fan di Swayze, vi lasciamo con la nostra recensione di Road House.

