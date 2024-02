Road House, per Jake Gyllenhaal il remake non è mai stato pensato per le sale

Road House, remake del film del 1989 di Rowdy Herrington, debutterà a marzo su Prime Video: la pellicola con protagonista Jake Gyllenhaal salterà le sale cinematografiche e la notizia ha generato una bufera di polemiche.

Inizialmente i rumor dipingevano Gyllenhaal adirato per il debutto in streaming di Road House ma alla luce di recenti dichiarazioni pare che il reboot sia sempre stato pensato per Prime Video: "Amazon è sempre stata chiaro sul fatto che si trattasse di streaming - ha detto l'attore a Total Film - voglio solo che quante più persone possibili lo vedano".

Gyllenhaal ha poi continuato constatando quanto la tecnologia abbia cambiato il modo di vedere i film: la magia della sala cinematografica è imbattibile, ma la comodità rappresentata dallo streaming è un elemento chiave nel successo di queste piattaforme. Tuttavia per Gyllenhaal il canale di distribuzione non è importante. Il vero obiettivo di un film è saper trasmettere emozioni: "Mi sono anche seduto a guardare un film sul mio computer, o in posti diversi, e sono rimasto profondamente commosso - ha raccontato la star di Zodiac - Se il compito di una storia è commuovere le persone, io sono stato commosso in entrambe le forme. Sono un profondo amante del cinema e dell’uscita nelle sale, ma abbraccio anche il mondo dello streaming".

In Road House, Gyllenhaal interpreta l'ex lottatore Elwood Dalton assunto come buttafuori e direttore di una roadhouse: Dalton, però, pian piano iniziano a inimicarsi la malavita locale. Nell'attesa dell'uscita del remake di Rowdy Herrington potete recuperare il trailer di Road House.