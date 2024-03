Road House, Jake Gyllenhaal:'Patrick Swayze? Spero si sarebbe divertito con il reboot'

Jake Gyllenhaal è pronto a tornare sullo schermo in un ruolo da protagonista nel remake di Doug Liman de Il duro del Road House, intitolato semplicemente Road House. Gyllenhaal eredita la parte principale da Patrick Swayze, che recitò nel primo film del 1989 diretto da Rowdy Herrington, e ricordato sui social il collega.

Jake Gyllenhaal ha reso omaggio a Swayze ricordando il periodo trascorso insieme sul set di Donnie Darko:"Sto ripensando al mio tempo trascorso a lavorare con Patrick su Donnie Darko, e rivedendo questo grand'uomo nell'originale Il duro del Road House e in molti altri film. Non ho mai smesso di essere un fan. Era un tale talento e continuo ad avere tanto rispetto ed ammirazione per ciò che ha offerto e ha dato al mondo. Non dimenticherò mai la sua gentilezza nei miei confronti quando stavo iniziando, non era obbligato a dedicarmi del tempo ma lo faceva sempre. Abbiamo realizzato un Road House diverso questa volta, ma spero l'avrebbe apprezzato". In Road House, Conor McGregor è l'esordiente più pagato di sempre al cinema; il lottatore fa parte del cast insieme a Daniela Melchior, Billy Magnussen e Jessica Williams.



L'uscita del film è stata accompagnata da diverse polemiche: lo sceneggiatore R. Lance Hill ha citato in giudizio Amazon per avere, a suo dire, utilizzato l'intelligenza artificiale per finire in fretta il film, mentre il regista Doug Liman ha dichiarato di aver scelto di boicottare la première a causa della decisione di Amazon di rinunciare alla distribuzione cinematografica.



Tuttavia, secondo Jake Gyllenhaal il remake di Road House non è mai stato pensato per le sale ma per una distribuzione direttamente in streaming.