Road House, Jake Gyllenhaal eredita il ruolo di Patrick Swayze nel primo trailer!

Sono trascorsi ormai ben 35 anni da quando Il Duro del Road House ci regalò uno dei ruoli più iconici di Patrick Swayze: i tempi potrebbero quindi essere maturi per il remake annunciato tempo fa da Prime Video con Jake Gyllenhaal nel ruolo che fu della compianta star di Ghost e che ora si mostra nel suo primo trailer ufficiale.

Anticipato da alcune immagini nelle quali ci è stato mostrato il fisico da urlo di Jake Gyllenhaal, il trailer del film di Doug Liman (che, a proposito, ha disertato la premiere di Road House per protestare contro Amazon!) si concentra in particolare, ovviamente, proprio sul suo protagonista, permettendoci di farci un'idea delle differenze tra l'interpretazione di Gyllenhaal e quella di Swayze.

La storia, come ci viene mostrato dal trailer, è quella che conosciamo: l'ex-lottatore James Dalton, dal carattere non esattamente dei più concilianti, viene assunto dal proprietario del locale che dà il titolo al film come buttafuori e gestore, in modo da calmare gli spiriti dei frequentatori più facili alla rissa e all'attaccare briga.

Le cose, naturalmente, non si metteranno bene per lo stesso Dalton, che dovrà fare i conti con un po' di individui poco raccomandabili. Cosa ne dite? Pensate di dare una possibilità a questo remake? Fatecelo sapere nei commenti!