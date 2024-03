Road House, quanto ha guadagnato Jake Gyllenhaal con il nuovo film Amazon?

Jake Gyllenhaal ha affrontato delle intense sessioni di allenamento per interpretare il personaggio di Elwood Dalton in Road House, come rivelato proprio dal suo personal trainer Jason Walsh in una recente intervista a Men's Health. Un impegno fisico che rappresenta certamente solo un aspetto del lavoro dell'attore sul set del nuovo film di Doug Liman. Ma quanto è stato pagato Jake Gyllenhaal per una simile dedizione ad un progetto così importante?

La star doveva infatti confrontarsi con un modello decisamente "ingombrante": l'iconica interpretazione del buttafuori protagonista, come sappiamo, ci era stata consegnata per la prima volta da Patrick Swayze ne "Il duro del Road House". Il film del 1989 rappresenta per molti un vero e proprio cult ed è quindi sinonimo di un successo assolutamente difficile da replicare. Ma niente è impossibile, e infatti Road House si attesta attualmente come uno dei lungometraggi di maggior successo usciti di recente su Prime Video.

Si è parlato molto del compenso di Conor McGregor per il suo ruolo in Road House, ma ben poco è stato detto sul cachet del resto del cast. Per quanto riguarda l'attore protagonista è attualmente impossibile fornire cifre sicure, anche se online (e più nello specifico sul sito showbizgalore, che linkiamo a conclusione dell'articolo) si ipotizza che Gyllenhaal sia stato pagato ben 10 milioni di dollari.

Road House è uscito lo scorso 21 marzo direttamente su Amazon Prime Video, a seguito di una serie di polemiche da parte di cast e regista sul mancato passaggio dalla sala cinematografica. Il film racconta la storia di Elwood Dalton, assunto come buttafuori in una road house delle Florida Keys e costretto suo malgrado a vedersela con la malavita locale (che non lo vede proprio di buon occhio). Se rientrate tra gli estimatori di questo remake, ne approfittiamo per consigliarvi 5 film da vedere assolutamente dopo Road House.

Su Collezione Harry Potter (Standard Edition) (8 Dvd), versione ita è uno dei più venduti di oggi.