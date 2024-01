Road House: fisico da urlo per Jake Gyllenhaal nel primo poster del remake

Arriva il primo poster ufficiale dedicato al remake di Road House che vedrà protagonista Jake Gyllenhaal nei panni di Elwood Dalton, ex lottatore UFC che si ritrova a lavorare in una tavola calda. Al centro del poster proprio il personaggio dell’attore californiano, in una tipica posa da duro e con in bella vista i muscoli costruiti per la parte.

Dopo aver parlato delle aggiunte al cast di Road House, torniamo ad occuparci del prodotto che sarà distribuito dal 21 marzo 2024 su Amazon Prime Video per condividere il nuovo e suggestivo poster dedicato al remake del film del 1989.

Nella foto, che lasciamo in calce all’articolo, Gyllenhaal è posizionato al centro dell’inquadratura, davanti al bancone della tavola calda, con gli occhi puntati fissi sull’obiettivo e una camicetta aperta su un fisico segnato dal sangue e dalle ore di allenamento.

Ricordiamo che nel cast dell’opera di Doug Liman compariranno anche Conor McGregor, Daniela Melchior e Billy Magnussen con Joel Silver tornato alla produzione dopo essere stato coinvolto anche nell’originale con Patrick Swayze.

Dopo quasi dieci anni di lavori, è dunque finalmente giunto il momento in cui potremo scoprire come sarà sviluppata un’idea che è stata sceneggiata più volte e che, vista anche l’importanza del cast, ha polarizzato l’attenzione del pubblico.

In attesa di poter vedere il trailer del lungometraggio, vi lasciamo al poster ufficiale e alla prima immagine con Jake Gyllenahaal sul set di Road House.