Road House, la dieta ferrea di Jake Gyllenhaal: 'Una patatina avrebbe rovinato tutto'

Road House è sbarcato su Prime Video l’8 marzo, ma non smette di far parlare di sé: Jake Gyllenhaal, l'attore che interpreta il protagonista del film, ha raccontato al pubblico la dieta assurda che ha dovuto seguire per poter interpretare al meglio il suo personaggio. Ecco le sue parole.

Durante un’intervista con Sian Welty a This Morning, Gyllenhaal ha parlato della sua "rigorosissima" dieta, commentando le scene in cui il suo personaggio mangiava cibo spazzatura: “Non stavo davvero mangiando… ero a dieta ferrea. Anche una sola patatina avrebbe potuto rovinare tutto. Nessun fritto e tutto doveva essere il più naturale possibile” ha spiegato l’attore. La routine di Gyllenhaal prevedeva 6 o 7 pasti al giorno a distanza di circa 3 ore l’uno dall’altro e 12 chilometri al giorno di corsa! Ma di cosa tratta il film?

La star 43enne interpreta Elwood Dalton, un ex combattente della UFC che cerca di sfuggire al suo oscuro passato e alla sua indole violenta. Quando si trova nelle Florida Keys viene notato da Frankie (Jessica Williams), la proprietaria di una roadhouse che osservandone il talento e la presenza fisica, lo assume come buttafuori nel suo locale con la speranza di fermare una banda violenta, che lavora per il boss Brandt (Billy Magnussen). A rendere tutto più verosimile, Conor McGregor ha preso parte al cast nei panni di Knox, uno spietato mercenario. Riuscirà Dalton a farla franca? Se volete altri dettagli, qui trovate la trama di Road House.

Il film ricco di botte da orbi è disponibile per gli abbonati su Prime Video: qui trovate la nostra recensione di Road House.