Road House, di cosa parla il pazzo film Amazon con Jake Gyllenhaal

A distanza di ben 35 anni dall’originale con protagonista Patrick Swayze, Road House sta per debuttare su Prime Video. In questo articolo vi ricordiamo quella che sarà la trama del remake diretto da Doug Liman.

Jake Gyllenhaal interpreta Elwood Dalton, un ex combattente UFC assunto come buttafuori in una Road House nelle Florida Keys. Il protagonista si renderà presto conto che in questo paradiso tropicale non tutto è ciò che sembra, trovandosi costretto a fronteggiare dei rivali molto più pericolosi di quanto previsto. Nel cast, anche il campione di arti marziali miste Conor McGregor, qui al suo esordio di fronte alla macchina da presa. Sarà impossibile non confrontare questa nuova versione con il cult diretto nel 1989 da Rowdy Herrington: a pochi giorni dalla distribuzione del film, lo stesso Jake Gyllenhaal ha ricordato Patrick Swayze, con il quale aveva lavorato sul set di Donnie Darko.

Il Duro del Road House era ambientato a Jasper (Missouri) ed era anch’esso incentrato su Dalton, figura dal passato misterioso chiamata a risollevare le sorti del club Double Deuce. Nel film, Dalton si inimicava il mafioso locale Brad Weasley, determinato a scacciare il buttafuori dal suo territorio. Nonostante la volontà da parte di Jake Gyllenhaal, Doug Liman e Joel Silver (quest'ultimo è produttore dell'opera) di far uscire il film in sala, Road House verrà distribuito direttamente in streaming: una scelta che avrebbe generato non poco malcontento nel team creativo del film. Nonostante i propositi di boicottaggio, Doug Liman ha infine deciso di partecipare alla prèmiere di Road House al South by Southwest Festival, tenutasi lo scorso 12 marzo. Ricordiamo che Road House sarà disponibile su Amazon Prime Video dal 21 marzo 2024.

