Road House, Conor McGregor è l'esordiente più pagato di sempre! Meglio anche di The Rock

Road House è il nuovo film con Jake Gyllenhaal, e nella pellicola a tema MMA sarà presente anche Conor Mcgregor.

Il lottatore irlandese, tra i più rinomati nel panorama delle mixed martial art, ha pubblicato dei tweet sul social network X in cui sostiene di essere diventato l’attore esordiente più pagato di sempre per una singola partecipazione a un film. I post sono stati successivamente eliminati.

“Ora sono ufficialmente l'attore esordiente più pagato di tutti i tempi, a livello di record, superando Dwayne Johnson per il primo posto. Incredibile! Ne valeva la pena? La casa di produzione ha fatto un buon investimento?” Ha scritto Mcgregor

“Sono l'attore esordiente più pagato di tutti i tempi. Aggiungetelo al resto dei miei riconoscimenti.”

Il lottatore, per superare il record detenuto da Dwayne “The Rock” Johnson, avrebbe dovuto ricevere un compenso superiore ai 5.5 milioni di dollari da esordiente, cifra ottenuta da Johnson per la sua interpretazione in “La mummia – il ritorno”. Mcgregor non ha specificato la cifra.

In Road House “un ex combattente UFC (interpretato da Jake Gyllenhaal) accetta un lavoro come buttafuori in una rissosa e malfamata roadhouse nelle Florida Keys, ma molto presto scoprirà che in quel paradiso tropicale non tutto è come sembra.” Qui potete trovare il primo trailer ufficiale di Road House.