Road House, Connor McGregor sulla scena di nudo: 'Spero che mia madre non si impressioni'

Road House è il nuovo film Amazon con Jake Gyllenhaal, e tra gli attori presenti nella pellicola, c’è anche il lottatore MMA Connor Mcgregor.

A quanto pare, all’interno della pellicola il combattente irlandese ha dovuto cimentarsi anche in alcune scene di nudo, e ne ha parlato con People. Queste le sue parole: “Spero solo che a mia madre vadano bene. Non gliel'ho detto, non potevo dirglielo. Mi sono detto: "Arnold Schwarzenegger è entrato nel mondo del cinema in un modo simile, quando era in piedi su quella cosa in Terminator", quindi questo mi ha dato un po' di fiducia. Ho pensato: "Lo farò. Non mi dispiace". Sarà uno shock per la gente, credo. Mi è bastato andare nudo e camminare per strada, tutto qui. L'ho fatto e basta. Sono uno spirito libero. Ero in buona forma, quindi non ho avuto problemi.”

McGregor ha poi approfondito la sua prima esperienza sul set di Road House, definendola “duro lavoro”: "Sono rimasto sorpreso da quanto sia difficile e ho provato un profondo rispetto per questo mestiere.” Road House parla di “ex combattente UFC assunto come buttafuori in una Road House nelle Florida Keys. Il protagonista si renderà presto conto che in questo paradiso tropicale non tutto è ciò che sembra, trovandosi costretto a fronteggiare dei rivali molto più pericolosi di quanto previsto.” Il film debutterà su Amazon Prime video il 21 marzo 2024. Qui potrete vedere il trailer di Road House.

