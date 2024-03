Road House, come finisce il film con Jake Gyllenhaal? Spiegazione del finale

Il remake di Road House con Jake Gyllenhaal è arrivato sulla piattaforma di streaming on demand Prime Video, ma se lo avete già visto vi sarete certamente accorti che il finale è molto diverso da quello del film originale con Patrick Swayze.

Le differenze tra i due film sono palpabili: quello originale del 1989 offriva una fotografia della quintessenza degli anni '80 e della loro atmosfera, a partire dal bar e dal suo ambientate honky tonk passando per i capelli impomatati del protagonisti Dalton e per arrivare alla storia d'amore focosa con la dottoressa Clay, interpretata da Kelly Lynch. Al contrario, nel remake Jake Gyllenhaal è un Dalton totalmente asessuato - che si limita ad un flirt con la nuova co-protagonista, interpretata da Daniela Melchior, e che ci ricorda come il cinema contemporaneo stia lentamente rinunciando alle scene intime - e in conflitto con sé stesso per il suo oscuro passato (è un famoso ex combattente UFC che durante un incontro ha accidentalmente ucciso il suo avversario).

La grande differenza, oltre ai toni spacconi e action voluti dal regista Doug Liman, sta proprio nel fatto che, tolta dall'equazione la storia d'amore, il Dalton di Jake Gyllenhaal diventa un vagabondo errante in stile Jack Reacher (tanto per rimanere in tema Prime Video), e come un Reacher qualunque lascia il film a bordo di un autobus Greyhound, forse diretto verso nuove avventure. E in effetti, nella scena mid-credit di Road House 2024 veniamo a scoprire che Knox, il villain di Conor McGregor creduto morto nel combattimento finale, in realtà è ancora vivo...

