Altro che Road House, i 5 film più belli con Jake Gyllenhaal

Ve lo raccontavamo anche nella nostra recensione di Road House che il film purtroppo non riesce a fare il suo dovere, perciò se volete fare una scorpacciata del suo protagonista ecco i 5 film migliori con Jake Gyllenhaal.

Partiamo con il cult che lo ha fatto conoscere a tutti: Donnie Darko di Richard Kelly. La fine del mondo che sembra arrivare, coincidenze e destino, un costume da coniglio gigante. Tutto per diventare cult, anche grazie a un giovane e già bravissimo Jake Gyllenhaal.

Ci spostiamo poi su I segreti di Brokeback Mountain di Ang Lee, storia di un amore omosessuale tra due cowboy interpretati da Jake Gyllenhaal e Heath Ledger, nel Wyoming degli anni '60 e '80. Un film che ha fatto storia per i suoi temi e per la bellezza dell'opera, acclamato da pubblico e critica.

In questa top 5 mettiamo anche Zodiac di David Fincher, film che racconta in maniera magistrale la caccia al killer dello zodiaco da parte di varie persone, tra cui il fumettista del San Francisco Chronicle interpretato proprio da Jake Gyllenhaal.

Storie torbide di serial killer le troviamo anche in Prisoners di Denis Villeneuve, in cui Jake Gyllenhall è un detective che deve indagare sulla scomparsa di due bambine da una cittadina di periferia della Pennsylvania.

Chiudiamo con una delle migliori interpretazioni di Jake Gyllenhaal in assoluto, quella in Lo sciacallo - Nightcrawler di Dan Gilroy. L'attore interpreta un piccolo criminale che decide di comprarsi una telecamera per filmare luoghi di incidenti e vendere poi le riprese ai network.

Ce ne sono ovviamente tanti altri film bellissimi con Jake Gyllenhaal (Enemy, Source Code e Animali notturni tanto per citarne alcuni) ma questi sono i nostri cinque. E voi li avete già visti? Diteci i vostri nei commenti! Noi vi lasciamo anche 5 film da vedere se vi è piaciuto Road House.

