Rivoluzione Warner: chiusa la divisione a Hong Kong, tutti i film passano a Universal!

Deadline ha confermato ufficialmente che WarnerMedia chiuderà la propria divisione a Hong Kong e che dall'1 gennaio i film Warner Bros saranno distribuiti da Universal Pictures per quel mercato.

Si parla di tantissimi licenziamenti, anche se l'esatto numero non è stato ancora rivelato. Un mercato tipicamente solido, anche quello di Hong Kong si è visto rallentato negli ultimi mesi: i cinema hanno chiuso per la terza volta all'inizio di dicembre, a causa di una quarta ondata di casi di coronavirus in aumento.

All'inizio di questa settimana, il governo ha esteso le misure di distanziamento sociale almeno fino al 6 gennaio 2021, ciò include ovviamente la chiusura definitiva delle sale cinematografiche. In quel mercato Tenet ha incassato per la Warner Bros. solo $7,1 milioni di dollari dopo la sua uscita del 10 settembre; Wonder Woman 1984 era stato originariamente programmato per l'uscita il 17 dicembre, ma è stato costretto a rinunciare a quella data a causa delle chiusure in corso. Il primo titolo nel calendario di WB per il 2021 è Fino all'ultimo indizio di John Lee Hancock con Denzel Washington, Rami Malek e Jared Leto.

La notizia non può che ricollegarsi alla recente spinta promozionale di WarnerMedia verso il servizio di streaming on demand HBO Max e conferma che il panorama dell'industria del cinema continua a cambiare di giorno in giorno.