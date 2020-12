Rivoluzione Sony: pronte 7 serie e 3 film tratti da videogiochi PlayStation

A quanto pare Sony Pictures non ha alcuna intenzione di imitare gli studi cinematografici rivali, su tutti Warner Bros. e Disney, per quanto riguarda l'uscita in contemporanea in sala e in streaming dei suoi film in catalogo nel futuro, ma al contrario sta preparando il terreno per l'arrivo di nuovi progetti che spingeranno il pubblico in sala.

Ad annunciarlo è stato il presidente e capo esecutivo di Sony Pictures Tony Vinciquerra nel corso di un'intervista concessa alla CNBC: "Non cambieremo i piani in corso in alcun modo, non penso ci immetteremo nel territorio delle uscite in contemporanea. Per esempio, i film a grande budget richiedono ancora esclusivamente l'approdo in sala per generare soldi. Detto questo, credo che le finestre - ovvero il periodo che intercorre tra l'uscita in sala di una pellicola e la sua diffusione in streaming - saranno più flessibili".

Vinciguerra sostiene che una finestra di 30 giorni sia l'ideale per la maggior parte dei film. "Ci permetterebbe di monetizzare il nostro lavoro di marketing tra l'uscita al cinema e l'home entertainment". Stiamo parlando infatti di una finestra più ridotta rispetto alla tradizione di 90 o 45 giorni.

In seguito alla decisione di Warner di immettere il suo catalogo in streaming nel 2021 e alla violenta risposta dei registi che ritengono di non essere stati consultati della decisione, la Sony sta invece portando avanti un dialogo con tutti quei registi che hanno intenzione di lavorare con loro in futuro. Inoltre, ha aggiunto Vinciguerra, con gli studios che guardano principalmente allo streaming, la programmazione nelle sale nel 2021 sarà molto più semplice.

Guardando avanti, Vinciguerra è convinto che ci sarà più integrazione tra la Sony e le sue altre proprietà, incluso tutto quello che circonda il marchio PlayStation. "Ancora non abbiamo nessun piano specifico, ma abbiamo un programma chiamato One Sony, vedrete più integrazione tra le compagnie targate Sony".

Infine, Vinciguerra ha dichiarato che Sony è al lavoro su tre film e ben sette show televisivi tratti dai contenuti dei videogame PlayStation. Sappiamo per certo che una di queste non potrà essere The Last of Us, dato che la serie è in sviluppo alla HBO.