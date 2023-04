La Rivolta delle Ex, perché non ci fu Ben Affleck al posto di Matthew McConaughey?

La Rivolta delle Ex resta ancora oggi uno dei capitoli più amati della storia del Matthew McConaughey da commedia, prima che l'attore cominciasse a mettere il suo talento al servizio anche di film e serie come Interstellar, Dallas Buyers Club o True Detective: non tutti, però, sanno che il protagonista del film avrebbe dovuto essere un altro.

Il film che comprende uno strano omaggio a Terminator fu infatti figlio di una produzione decisamente travagliata: inizialmente messo in cantiere da Disney, La Rivolta delle Ex avrebbe dovuto contare su Kevin Smith come regista e... Ben Affleck come attore protagonista! Ma cosa andò storto?

A mettersi di traverso fu prima di tutto l'allora onnipresente Harvey Weinstein, deciso a impedire in tutti i modi che i due migrassero verso la House of Mouse: pur riuscendo a convincere Smith con la proposta di un sequel di Fletch, però, il produttore non fu in grado di trattenere Affleck, che decise quindi effettivamente di firmare per il film.

Dei problemi di budget dovuti alla produzione di Amore Estremo costrinsero però Disney a mettere in pausa la produzione, che fu ripresa anni dopo da New Line Cinema con, come avrete indovinato, Matthew McConaughey in luogo di Ben Affleck.... Che all'epoca era però sposato con Jennifer Garner, che finì per accettare il ruolo di protagonista femminile! L'importante, in fondo, è che le cose restino in famiglia.