La Rivolta delle Ex e quell'omaggio a Terminator che potreste non aver notato

Cos'hanno in comune La Rivolta delle Ex e... Terminator 3? Apparentemente nulla: commedia romantica il primo, terzo capitolo (per molti non riuscitissimo) di una saga epocale il secondo, i film di Mark Waters e Jonathan Mostow sembrano vivere in galassie lontanissime tra di loro. Qualcosa, però, accomuna inaspettatamente le due pellicole.

Nel film con Matthew McConaughey e Jennifer Garner è infatti presente una sottile citazione al terzo film sulla storia di John Connor e del cyborg interpretato da Arnold Schwarzenegger: la scena interessata, a voler essere precisi, è quella in cui il Connor protagonista del film di Waters viaggia fino alla sua adolescenza per ritrovarsi nello scantinato di tale Kripke.

Un nome, quest'ultimo, che potrebbe effettivamente risultare familiare ai fan della saga ideata da James Cameron: lo scantinato di Kripke (Mike Kripke, in questo caso) è infatti il luogo in cui John Connor ricorda, durante Terminator 3 - Le Macchine Ribelli, di aver baciato per la prima volta Kate Brewster poco prima dell'arrivo del T-2.

Coincidenza? Decisamente poco probabile, visto anche l'ovvio riferimento a John Connor presente nel nome del personaggio di McConaughey. Avevate già notato questa citazione? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione de La Rivolta delle Ex.