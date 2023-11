La rivolta delle ex, Jennifer Garner e l'easter agg di 30 anni in un secondo

Come si fa ad unire una delle opere più famose ed apprezzate di Charles Dickens al mondo della commedia romantica? La rivolta delle ex è il film che meglio realizza questa singolare fusione unendo, A Christmas Carol con i stilemi più classici e tradizionali della rom com post-2000.

Oltre a contenere al suo interno un particolare easter egg al mondo di Terminator, la rivolta delle ex è caratterizzato da un particolare che, ai più appassionati di commedie romantiche americane, non è di poco conto. Nel corso della sua carriera, Jennifer Garner è stata protagonista di diversi film di questo tipo di cui, uno dei più iconici è sicuramente 30 anni in un secondo. Nella pellicola, una bambina a causa di un incantesimo si ritrova a vivere la sua vita 30 anni dopo.

A vestire i panni di una protagonista bambina è l'attrice Christa B. Allen. La giovane, fin da subito ha dimostrato di possedere i tratti giusti per interpretare una versione bambina ed adolescente della Garner. La sua performance in 30 anni in un secondo fu talmente positiva da spingere la produzione de La rivolta delle ex a chiamarla per interpretare nuovamente una versione giovane dell'attrice protagonista. Insomma, una scelta ben ponderata e che, soprattutto, puntava sulla bravura e sulla somiglianza tra le due interpreti.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo il film, vi consigliamo la nostra recensione de La rivolta delle ex. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!