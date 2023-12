La rivincita di Greta Gerwig: da piccola le Barbie le erano proibite!

Barbie è senza dubbio il fenomeno cinematografico del 2023 e Greta Gerwig è diventata in breve tempo la regista più famosa al mondo, proprio grazie al successo del lungometraggio con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling, rispettivamente nei panni di Barbie e Ken, i due iconici protagonisti del film.

Su BBC Radio 4's Desert Island Discs, Greta Gerwig ha confessato che sua madre inizialmente le impediva di avere una Barbie, preoccupata che rinforzasse gli stereotipi femminili.



"Barbie non piaceva così tanto a mia madre. Alcune mamme avrebbero detto 'Non so se questo è un buon esempio di femminilità' per quanto riguarda il tipo di corpo e tutto il resto... Lei era meno entusiasta di quello" ha raccontato la regista.

Tuttavia, una soluzione la piccola Gerwig l'aveva trovata:"Ho ricevuto bambole di seconda mano dalle ragazze del quartiere dove stavo crescendo, così ho avuto molte bambole già amate. Anche se mia madre, devo darle credito, mi ha regalato una bambola, una vera bambola, per Natale, in una scatola. Si è arresa e poi l'ho distrutta [la Barbie]".



Greta Gerwig sarà presidente di giuria al Festival di Cannes, un altro grande riconoscimento per una delle registe più apprezzate a Hollywood e non solo, dopo il grande exploit con Barbie e il suo lavoro nel cinema anche nelle vesti di attrice.



Non perdetevi la nostra recensione di Barbie, uscito nelle sale la scorsa estate.