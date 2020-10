La rivincita delle bionde 3, scoprite quando uscirà il sequel con Reese Witherspoon

Il tanto atteso secondo sequel de La rivincita delle bionde ha finalmente un'uscita ufficiale. Dopo anni d'attesa Metro-Goldwyn-Mayer ha annunciato il giorno in cui rivedremo sul grande schermo il premio Oscar Reese Witherspoon nei panni della bionda avvocatessa Elle Woods, dopo il primo seguito Una bionda in carriera (2003).

La rivincita delle bionde 3 arriverà ufficialmente nelle sale nel mese di maggio 2022. Nel 2001 uscì nei cinema il primo film, con Witherspoon nei panni di una giovane che viene scaricata dal ragazzo perché considerata frivola e per dimostrare il contrario s'iscrive alla facoltà di giurisprudenza e diventa una stimata e rampante avvocatessa.



Il successo del primo film condusse poi ad un sequel, ad uno spin-off in dvd e ad un musical. Nel 2018 venne confermato il nuovo sequel, senza che venissero rilasciate indiscrezioni sulla trama. Il progetto sembrava stesse per finire nel dimenticatoio fino all'inizio del 2020, quando Mindy Kaling e Dan Goor vennero assunti per scrivere la sceneggiatura.

Pochi giorni fa si è concretizzata una reunion virtuale del cast de La rivincita delle bionde, a distanza di più di vent'anni dal primo film. Al momento non è stata ufficializzata la data precisa di questo nuovo seguito ma soltanto il mese a cui sarà destinato.

Nel cast del primo film erano presenti anche Jennifer Coolidge, Selma Blair, Luke Wilson e Matthew Davis.