La Rivincita delle Bionde 3, Reese Witherspoon: 'Ci ha ispirati Top Gun: Maverick'

Rimetter mano a una saga a tanti anni di distanza è sempre un'operazione rischiosa: La Rivincita delle Bionde rientra pienamente in questo discorso, dal momento in cui sono quasi 20 gli anni trascorsi dal secondo capitolo della serie con protagonista Reese Witherspoon. A cosa dobbiamo, dunque, questo grande ritorno?

Dopo aver aggiornato i fan sullo stato della lavorazione di Legally Blonde 2, la protagonista Reese Witherspoon ha affrontato proprio il discorso di cui sopra, ammettendo di esser stata ispirata dalla riuscita di operazioni come Top Gun: Maverick.

"Spero che La Rivincita delle Bionde 2 venga fuori nel modo giusto. È come Top Gun. Hanno aspettato un sacco di tempo per poterne fare una nuova versione, e ho amato le parti più nostalgiche. Ci ha decisamente ispirati parecchio sul cosa fare con Elle Woods, sul voler essere sicuri di toccare gli stessi punti che i fan amarono all'epoca... Mi sento come se quei personaggi fossero miei amici, quindi voglio salvaguardarli. Non vorrei mai vedere una versione mediocre della loro storia" sono state le parole di Witherspoon.

Cosa ne dite? Pensate che la saga di Legally Blonde meriti effettivamente un terzo capitolo? Fatecelo sapere nei commenti! Mindy Kaling, intanto, ha promesso riferimenti al primo La Rivincita delle Bionde in questo nuovo film.