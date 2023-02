La Rivincita delle Bionde 3, Reese Witherspoon anticipa: 'Jennifer Coolidge ci sarà'

Dopo aver aggiornato i fan sullo stato della lavorazione de La Rivincita delle Bionde 3, la star del franchise Reese Witherspoon è tornata a parlare della pellicola anticipando una splendida notizia.

Durante un'intervista con ET, l'attrice ha confermato che per il terzo capitolo della serie tornerà anche Jennifer Coolidge, che come ben sapete ha interpretato Paulette Bonafonté nei film precedenti: "Non esiste Legally Blonde 3 senza Jennifer Coolidge".

Successivamente, la protagonista del franchise ha elogiato la Coolidge per la sua acclamata performance in The White Lotus: “Vado fuori di testa per Jennifer Coolidge. Si merita tutto quello che sta ricevendo in questo momento. E' una di quelle persone che hanno un dono naturale, che sono divertenti e che puoi semplicemente dire alle persone che la ami, perché lei arriva lassù e tutti dicono, 'La amo'. E' davvero bello vederla ottenere questi riconoscimenti incredibili".

Lo scorso ottobre la Coolidge aveva rivelato di non aver ancora ricevuto una chiamata dalla scrittrice di Legally Blonde 3 Mindy Calling: "Non so niente, voglio dire, non so se volessero sorprendermi o qualcosa del genere, perché ne sento parlare molto. Ho sentito che Mindy ha questa fantastica versione del nostro prossimo film, ma io non l'ho visto. Non ho ancora ricevuto la chiamata". Ad oggi, il titolo del film non è stato ancora rivelato.

Rimanete sintonizzati per non perdervi tutti i prossimi aggiornamenti!