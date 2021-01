La rivincita delle bionde 3, Mindy Kaling assicura:'Ci saranno riferimenti al primo film'

L'autrice Mindy Kaling ha anticipato alcuni dettagli che riguardano La rivincita delle bionde 3, secondo sequel della serie di film che ha visto protagonista il premio Oscar Reese Witherspoon. L'attrice ha confermato che sarebbe tornata nel ruolo di Elle Woods anche in questo nuovo capitolo, ufficializzato con un comunicato nel 2018.

Mindy Kaling si è occupata dello script insieme a Dan Goor. Kaling ha ricordato che ci sono in serbo per i fan diversi riferimenti al primo film, condividendo l'entusiasmo per essere stata coinvolta in questo progetto.

"Amo così tanto il franchise. Amo Elle Woods come personaggio e quando Reese mi ha chiesto di scriverlo ho pensato 'Assolutamente!'" ha dichiarato Kaling ad Access Hollywood, aggiungendo che ci saranno anche diversi riferimenti al 'bend and snap' del primo film.



"Bend and Snap è per sempre" ha aggiunto Kaling "Abbiamo sicuramente molti fan del film originale". La star ha esortato gli appassionati ad essere pazienti, poiché a causa della pandemia di COVID-19 in corso, non è ancora stato annunciato il piano delle riprese.

"Non so quando saremo di nuovo in grado di girare il film, ma sarebbe fantastico, se a Reese piace la sceneggiatura, girare quest'anno sarebbe fantastico" ha dichiarato Kaling.



Nel 2018 è arrivato l'annuncio della reunion de La rivincita delle bionde, uno dei film che hanno regalato notorietà a Reese Witherspoon. Reese Witherspoon ha confermato ufficialmente La rivincita delle bionde 3 nel mese di giugno 2018.