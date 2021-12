Riverdale 6, Kiernan Shipka sul crossover con Sabrina: 'Speriamo non sia l'ultima volta'

Per la gioia dei fan dell'Archieverse, lo scorso ottobre era stato annunciato un crossover tra Riverdale e Sabrina, con la streghetta interpretata da Kiernan Shipka di nuovo nei panni di Sabrina Spellman. Ma l'attrice si augura che questa non sia l'ultima volta...

"Ne abbiamo parlato a lungo, ma tutti gli elementi necessari si sarebbero dovuti allineare. Una volta successo ciò, non c'erano dubbi per me, ovviamente la mia risposta sarebbe stata sì" ha affermato Kiernan Shipka in un'intervista con TV Line, parlando del suo ritorno nell'episodio di questa notte di Riverdale "E aveva perfettamente senso che una strega come lei arrivasse in questo momento, quando la magia è nell'aria. Credo fosse la giustificazione perfetta, considerando il fatto che era morta. So che tutto può accadere, ma più magia c'è, meglio è!"

E a proposito di come fa Sabrina ad essere nel crossover, abbiamo visto in un video inedito di una scena tagliata che dobbiamo ringraziare Zia Zelda... "È davvero improbabile che una come Sabrina se ne stia lì a rilassarsi nell'aldilà. Penso che si annoierebbe e vorrebbe trovare il modo di tornare dalla famiglia e dagli amici, e viceversa. Le sue zie e i suoi amici e Ambrose farebbero di tutto per lei, quindi per me ha senso che la sua non fosse una morte permanente".

"Apprendiamo che Cheryl e Sabrina sono amiche, e onestamente la cosa non dovrebbe sorprendere nessuno" continua poi Shipka, facendo riferimento al perché la streghetta si trovi in quel di Riverdale "Cheryl ha bisogno di una dose extra di magia, e chi c'è di più adatto di Sabrina?"

"Il ritorno di Sabrina è stato realizzato in un modo davvero bello, mi ha riempito il cuore. È stato fantastico tornare nei suoi panni, e spero che non sia l'ultima volta che la vedremo a Riverdale" ha concluso "Questo crossover è anche un grazie alla leale fanbase di Sabrina, per averci sempre sostenuto. Per tanti versi, è qualcosa che abbiamo fatto per i fan. È stata una lunga attesa".