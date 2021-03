Riverdale 5, nel nono episodio si va alla ricerca dello spirito scolastico: ecco la trama

Continuano le avventure della Archie Gang nella quinta stagione di Riverdale, e The CW ha già resto nota la sinossi del nono episodio, Chapter Eighty-Five: Destroyer, che andrà in onda il 24 marzo.

La quinta stagione di Riverdale, dopo i primi tre episodi che concludevano le storyline di quella precedente (incompleta a causa della pandemia) ci ha portato ben sette anni nel futuro, e i nostri protagonisti sono ormai degli adulti responsabili, insegnanti del liceo, intenti a salvare la città dalle grinfie di Hiram Lodge (Mark Consuelos).

Ma come staranno andando le cose? Vediamo cosa accadrà nel nono episodio...

"Dopo delle sonore sconfitte sul campo per i Bulldog, Archie (KJ Apa) e Veronica (Camila Mendes) ideano un piano per far crescere lo spirito scolastico. Jughead (Cole Sprouse) dedica le sue attenzioni a uno studente che crede possa aver bisogno del suo aiuto. Betty (Lili Reinhart) chiede consiglio a Cheryl (Madeleine Petsch) su cosa fare ora che ha dinnanzi a sé una difficile decisione da prendere. Kevin (Casey Cott) è costretto ad affrontare un momento oscuro del suo passato".

Nell'episodio scritto da Rob Seidenglanz Ace Hasan e diretto da Seidenglanz, compariranno anche Mädchen Amick, Mark Consuelos, Charles Melton, Erinn Westbrook e Drew Ray Tanner come guest star.

Vi ricordiamo inoltre che dal 31 marzo al 7 luglio Riverdale si prenderà una lunga pausa, durante la quale andrà invece in onda al suo posto la prima stagione del reboot della serie Kung Fu con con Olivia Liang, Tzi Ma e Kheng Hua Tan.