River Phoenix moriva 30 anni fa: 'Il momento più triste di Hollywood' secondo DiCaprio

Classe 1970 il primo e 1974 il secondo, River Phoenix e Leonardo DiCaprio avrebbero potuto scrivere insieme delle pagine indimenticabili della storia del cinema: sappiamo bene come, però, il destino abbia purtroppo avuto in serbo per altro per il fratello maggiore di Joaquin Phoenix, scomparso esattamente 30 anni fa.

Era il 30 ottobre 1993 quando River Phoenix moriva a causa di un overdose insorta in seguito all'assunzione di varie sostanze al Viper Room, lo stesso locale nel quale era presente, tra gli altri, anche la futura star di Titanic: "Sono cresciuto considerando River Phoenix il più grande attore della mia generazione, e tutto ciò che ho sempre desiderato era la possibilità di stringergli la mano almeno una volta. Una sera, ad una festa a Silver Lake, l'ho visto salire le scale. Non l'avevo mai incontrato. Stava camminando verso di me, ma io sono rimasto paralizzato. Poi è arrivata una marea di gente, mi sono voltato e lui era scomparso" furono le parole di DiCaprio.

L'attore che prenderà parte anche al prossimo film di Martin Scorsese proseguì: "Ho ripercorso le scale all'indietro, su e giù, ma non l'ho trovato da nessuna parte. Ho saputo dopo che, mentre io lo cercavo, lui era andato al Viper Room. Era la sera del 30 ottobre 1993. Da lì a poco ho saputo cosa gli era successo. Sono rimasto sconvolto. La sua morte, per me, è stato il momento più triste e brutto di Hollywood". Difficile, davvero difficile dargli torto.