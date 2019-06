Tutte le rivelazioni del leak dei Marvel Studios, dai nuovi film ai nuovi personaggi

Come saprete, nei giorni scorsi un pesante leak avrebbe svelato i nuovi film Marvel Studios, un totale di tredici progetti che andrebbero praticamente a definire la cosiddetta Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.

Il leak, arrivato da Roger Wardell, che qualche mese fa aveva fornito tantissime informazioni su Avengers: Endgame poi rivelatesi vere, quindi scooper teoricamente di considerarsi affidabile (?), ha però rivelato tantissime altre informazioni relative ai piani generali della compagnia di Kevin Feige, nonché alcuni dettagli legati ai singoli film.

Abbiamo deciso di raggrupparli in questo pezzo, e li trovate qui sotto:

I film della Fase 4 : Vedova Nera, Gli Eterni, Black Panther 2, Captain Marvel 2, Shang-Chi, Doctor Strange 2, Guardiani della Galassia Vol. 3, Nova, Thor 4, Ant-Man 3, New Avengers, Young Avengers, Dark Avengers

: Vedova Nera, Gli Eterni, Black Panther 2, Captain Marvel 2, Shang-Chi, Doctor Strange 2, Guardiani della Galassia Vol. 3, Nova, Thor 4, Ant-Man 3, New Avengers, Young Avengers, Dark Avengers Non ci sarà un nuovo maxi-arco narrativo come è stato per la Infinity Saga, piuttosto tante piccole "mini-saghe"

come è stato per la Infinity Saga, piuttosto tante piccole "mini-saghe" Ci sarà una netta divisione tra i film e i personaggi che abitano sulla Terra e quelli che si muovono nello spazio e vivono su altri pianeti

che abitano sulla Terra e quelli che si muovono nello spazio e vivono su altri pianeti Il nuovo villain sarà Norman Osborn , ma solo per le storie ambientate sulla Terra

, ma solo per le storie ambientate sulla Terra Nel film sulla Vedova Nera, Florence Pugh sarà Yelena Belova e sostituirà Scarlett Johansson come futura Vedova Nera

Ne Gli Eterni, Richard Madden sarà Ikaris

In Black Panther 2 tornerà Killmonger , il film avrà una forte carica politica e ci sarà l'esordio di Queen Divine Justice

, il film avrà una forte carica politica e ci sarà l'esordio di Queen Divine Justice Nova potrebbe avere a che fare con i Guardiani della Galassia, Captain Marvel o Thor

In aggiunta, un altro rumor suggerisce che i Marvel Studios lanceranno il reboot dei Fantastici Quattro nel 2022.

Tra il San Diego Comic-Con e il D23, comunque, dovremmo saperne di più, e soprattutto in via ufficiale. Vi terremo aggiornati come al solito.