Rivelato in video il finale alternativo del primo Doctor Strange

Grazie ai contenuti esclusivi del cofanetto speciale dell'Infinity Saga del Marvel Cinematic Universe, in queste ore è stato svelato un finale alternativo mai visto prima per Doctor Strange, film del 2016 diretto da Scott Derrickson con protagonista Benedict Cumberbatch.

Nella scena Doctor Strange e il suo fedele braccio destro Wong (interpretato da Benedict Wong) discutono della scomparsa del Barone Mordo (interpretato Chiwetel Ejiofor), che come ricorderete sopravvive agli eventi del film per tornare nella scena post-credit (e chissà, forse anche nel sequel).

Potete vedere la sequenza nel post che trovate come al solito in calce all'articolo.

Vi ricordiamo che Doctor Strange in the Multiverse of Madness arriverà a maggio 2021 (con le riprese che si svolgeranno anche a New York) e vanterà nel cast anche Elizabeth Olsen, che riprenderà il ruolo di Wanda in seguito alle vicende della mini-serie Disney+ WandaVision: il film con Benedict Cumberbatch, infatti, sarà direttamente collegato sia allo show che vedrà il ritorno di Paul Bettany, sia alla mini-serie Loki, anche se al momento non sappiamo se Tom Hiddleston avrà un ruolo anche nel film.

