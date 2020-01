Rivelato il titolo ufficiale di Jurassic World 3, ma è 1 possibilità su 27

Manca poco all'inizio delle riprese di Jurassic World 3, nuovo capitolo della saga targata Universal affidato ancora una volta a Colin Trevorrow, che in questi giorni ha alimentato l'attesa del film rivelandone (in parte) il titolo ufficiale.

Partendo dalla premessa fornita dal secondo capitolo, infatti, alcuni utenti hanno provato ad indovinare come sarà intitolato il seguito di Jurassic World - Il Regno Nascosto, attirando l'attenzione del regista che è intervenuto su Twitter per confermare che uno dei 27 tentativi è andato a segno.

Vi riportiamo di seguito la lista completa dei titoli nominati (via Newsweek):

The Jurassic World Jurassic World: The Jurassic Park of Jurassic World Jurassic World: Survival Jurassic World: Clash of Worlds Jurassic World: Illusion of Control Jurassic World: New Era / A New Era Jurassic World: Dawn of a New Era Jurassic World: Rise of New Era Jurassic World: Rise of the New Kingdom Jurassic World: Edge of Chaos Jurassic World: Chaos Effect Jurassic World: When Dinosaurs Ruled the Earth Jurassic World: Reverie Jurassic World: War for the Planet Jurassic World: Ancient Futures Jurassic World 3: Long Live the Dinosaurs Jurassic World: Clash of Worlds Jurassic World 3: Rex in the City Jurassic World 3: Illusion of Control Jurassic World: Extinction Jurassic World: New King Jurassic World: The Return of the King Jurassic Park: Dinotopia Jurassic World 3: You Asked for It Humans Jurassic World 3: When Worlds Collide Jurassic World: Coexistence Jurassic World: This Series Needs to Throw in the Towel

Escludendo per ovvi motivi titoli come "This Series Needs to Throw in the Towel", "You Asked for It Humans" o "Jurassic World 3: Rex in the City", restano comunque diverse possibilità: per esempio "Survival" e "Extinction" potrebbero risultare in linea con gli eventi del film, visto che in questo terzo capitolo assisteremo ad uno scontro tra gli esseri umani e i dinosauri in libertà.

Voi cosa ne pensate? Fate la vostra scelta nello spazio dedicato ai commenti. Nel frattempo vi rimandiamo a Battle at Big Rock, il corto ufficiale realizzato nei mesi scorsi da Trevorrow per anticipare l'arrivo del film.