Rivelato il punteggio Rotten Tomatoes di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

Dopo due capitoli che hanno saputo conquistare gran parte dei recensori, vediamo ora che accoglienza ha riservato la critica internazionale a Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, capitolo conclusivo della saga iniziata più di quarant'anni fa da George Lucas.

Al momento, il film di J.J. Abrams ha ottenuto un punteggio Rotten Tomatoes del 56% su un totale di 135 recensioni. Un risultato sicuramente sotto le aspettative della Disney, soprattuto se confrontato al 93% e 91% firmati rispettivamente da Il Risveglio della Forza e Gli Ultimi Jedi con oltre 400 recensioni a testa.

Per sapere se L'Ascesa di Skywalker riuscirà a conquistare gli spettatori dovremo invece attendere qualche giorno, visto che non uscirà nelle sale degli Stati Uniti prima del 20 dicembre. In Italia il film è disponibile al cinema già da oggi.

Le previsioni del box office per Episodio IX indicano un potenziale debutto globale da oltre $450 milioni, risultato che sarebbe in linea con quello ottenuto nel 2017 da Star Wars: Gli Ultimi Jedi. Nel frattempo, per ulteriori approfondimenti, vi consigliamo di leggere la nostra recensione de L'Ascesa di Skywalker.

Cosa vi aspettate dal gran finale della Skywalker Saga? Avete già preso i biglietti? Fateci sapere la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti.