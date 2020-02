Rivelato il punteggio Rotten Tomatoes di Sonic The Hedgehog

Se avete letto la nostra recensione in anteprima di Sonic vuol dire che l'embargo è scaduto per tutte le testate online e non, e quindi come di consueto siamo andati a dare una sbirciata al punteggio Rotten Tomatoes totalizzato dal primo adattamento cinematografico del celebre videogame SEGA.

Come sempre vi ricordiamo che quel numero è e sarà variabile, ma al momento della stesura di questo pezzo il punteggio del Tomatometro di Sonic the Hedgehog è attestato al 70%, sulla base di 56 recensioni.

Chissà che nelle prossime ore non arrivino altre recensioni positive per spingere eventualmente l'ago della bilancia verso il 75%, come noto il punteggio minimo per permettere al film di ottenere la valutazione Certified Fresh. Un salto del 5% è molto alto, ma come al solito vi terremo aggiornati.

Scritto da Patrick Casey, Josh Miller e Oren Uziel (The Cloverfield Paradox), il film racconta la storia di Tom Wachowski, un poliziotto della cittadina rurale di Green Hills che decide di aiutare Sonic a fuggire dal governo, che nel frattempo cerca di catturarlo. La regia è stata curata da Jeff Fowler, con Tim Miller (Deadpool, Terminator: Dark Fate) che figura come produttore esecutivo. Il cast include Jim Carrey nei panni del villain, James Marsden (Westworld, X-Men) nel ruolo di Wachowski, Adam Pally (The Mindy Project) nei panni del collega ufficiale di polizia di Tom, Tika Sumpter (Ride Along), e Natasha Rothwell (Wonder Woman 1984), mentre Ben Schwartz ha fornito la voce a Sonic nella versione originale.

Sonic the Hedgehog arriva oggi 13 febbraio nei cinema italiani: per altri approfondimenti guardate lo spot ufficiale con Baby Sonic.