Rivelato il punteggio di Hobbs & Shaw su Rotten Tomatoes

Per vederlo in Italia il pubblico dovrà aspettare la prossima settimana, ma Hobbs & Shaw negli Stati Uniti arriverà domani, e alla vigilia dell'uscita è stato pubblicato su Rotten Tomatoes il punteggio accumulato dall'opera dopo le recensioni dei colleghi della stampa d'oltreoceano.

Come primo spin-off del franchise c'è grande attesa intorno al film, e per la presenza di star come Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba e Vanessa Kirby, e per la regia di David Leitch, che si è fatto notare negli ultimi anni con John Wick, Atomica Bionda e Deadpool 2.

Stando a quanto si evince dalla percentuale di gradimento pubblicata su Rotten Tomatoes, che lo ricordiamo non è la santa verità ma comunque offre un indicatore abbastanza chiaro sulle opinioni della stampa statunitense, Hobbs & Shaw è stato promesso dal 72% delle 81 recensioni pubblicate prima dell'uscita del film. Secondo il Critics Consensus, "Hobbs & Shaw non arriva ai risultati migliori dei più riusciti episodi del franchise, ma ottiene un discreto chilometraggio dalle suo cast ricco di star e dalle sequenze d'azione esagerate".

Naturalmente decretare il successo del film come al solito spetterà al pubblico: a seconda degli incassi, infatti, la Universal deciderà se realizzare un secondo capitolo di questa saga spin-off, allargando ancora di più il franchise di Fast & Furious, il quale ha già in programma i capitoli nove e dieci (l'ultimo) del filone principale e uno spin-off tutto al femminile.

Per altre informazioni scaricate il nuovo poster di Hobbs & Shaw e guardate il trailer finale di Hobbs & Shaw in italiano.

Prima di salutarvi vi invitiamo a restare sintonizzati, perché nelle prossime ore arriverà online la nostra recensione.