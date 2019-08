Rivelato il progetto segreto annunciato da Robert Downey Jr.

Poche ore dopo l'annuncio di Robert Downey Jr. per un progetto misterioso, descritto dall'attore di Avengers: Endgame come la cosa più entusiasmante di tutta la sua carriera, il velo è stato sollevato e la verità resa di dominio pubblico.

Se avevate immaginato qualcosa di legato al debutto alla regia, suggerito da Jon Favreau in una recente intervista, o in un insperato ritorno nel Marvel Cinematic Universe, siamo spiacenti di deludervi.

L'annuncio ha infatti a che fare con una pietra rotolante su Marte, che ha stimolato la fantasia della Nasa al punto tale che l'agenzia spaziale americana, dopo averla individuata grazie al suo lander InSight, ha deciso di dedicarla al gruppo rock più noto al mondo, i Rolling Stones.

In pratica sul Pianeta Rosso da oggi c'è la 'Rolling Stones Rock', in onore della leggendaria band: il gruppo ha festeggiato il riconoscimento ieri sera durante un concerto a Pasadena, in California, dove Robert Downey Jr. è salito sul palco dello stadio Rose Bowl (tra l'altro poco distante dal Jet Propulsion Laboratory della Nasa che controlla InSight).

Mick Jagger, tra una canzone e l'altra, ha commentato: "La Nasa ci ha dato qualcosa che avevamo sempre sognato, una pietra su Marte tutta nostra. Non ci posso credere. Voglio portarla qui e metterla sulla mensola del nostro camino".

"Mi state prendendo in giro?!?!" ha scritto Downey Jr. in un post Instagram, che potete trovare in calce all'articolo. "Che sincero brivido/piacere presentare la musica di questi ragazzi davanti a 60mila persona al Rose Bowl ... A Mick, Keith, Ronnie e Charlie, grazie."

