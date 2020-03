Rivelato il personaggio di Ray Winston in Black Widow: è Dreykov, capo della Stanza Rossa

Avevamo provato a indovinare il personaggio di Ray Winston nella nostra analisi del trailer ufficiale di Black Widow, a quanto pare ci avevamo preso, perché il grande caratterista britannico vestirà i panni di Dreykov, capo del progetto Stanza Rossa, nell'attesissimo cinecomic di Cate Shortland con protagonista Scarlett Johansson.

La notizia arriva dall'ultimo numero di Empire Magazine, che vede in copertina il film del Marvel Cinematic Universe e fornisce nuovi dettagli sui personaggi. Tale Dreykov è una new entry nel MCU ma a quanto pare era già stato menzionato dalla stessa Natasha Romanoff nel primo Avengers, quando Loki si riferiva a Vedova Nera chiamandola "la figlia di Dreykov".



Che possa essere o meno il padre naturale di Natasha è comunque tutto da vedere, dato che potrebbe essere un riferimento al fatto che sia stata cresciuta dall'uomo all'intero della Red Room, senza reali legami sanguigni. In Endgame, inoltre, Teschio Rosso si riferisce a Natasha citando un tale "Ivan" come suo padre, che potrebbe anche essere il nome di battesimo di Dreykov - ma non è certo.



Ad ogni modo, Black Widow con Florence Pugh, David Harbour e Rachel Weisz non ha attualmente una data d'uscita. Non è chiaro quando possa arrivare in sala, se in estate inoltrata, o addirittura passare su Disney Plus, opzione al momento non vagliata dallo studio.