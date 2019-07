Rivelato il minutaggio de Il Re Leone: durerà mezz'ora in più dell'originale

Il regista Jon Favreau aveva già confermato che il live-action de Il Re Leone non sarà un remake shot for shot del classico d'animazione uscito nel 1994, ed ecco arrivarne un'ulteriore conferma.

Stando a quanto rivelato da BBFC (via Screen Rant), il film avrà una durata effettiva di 118 minuti e 7 secondi, ovvero 29 minuti in più rispetto alla versione originale.

La notizia comunque non desta particolari sorprese: la maggior parte dei remake dei classici Disney usciti negli ultimi anni sono arrivati in sala con un minutaggio molto maggiore delle loro controparti animate, con Dumbo che ha superato il film animato del 1941 di 64 minuti aggiungendo una storyline molto più corposa rispetto a quella di partenza.

Tuttavia mezz'ora in più di film non significa per forza una trama allungata di altrettanto tempo: il recente Aladdin, infatti, ha raccontato una storia molto simile a quella originale nonostante una durata superiore di 38 minuti (qui trovate la nostra recensione di Aladdin).

Il Re Leone debutterà negli Stati Uniti il prossimo 18 luglio, mentre per vederlo in Italia dovremo attendere il 21 agosto. Il film vedrà nel cast vocale, tra gli altri, Donald Glover (Simba Adulto), Beyoncé (Nala adulta) e Billy Eichner e Seth Rogen rispettivamente nei panni di Timon e Pumbaa.