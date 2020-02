Rivelato il titolo di lavorazione di Mission: Impossible 7, confermate le riprese a Roma

Production Weekly rivela che il titolo di lavorazione di Mission: Impossible 7 sarà "Libra", un dettaglio particolarmente importante perché va a confermare una nostra precedente ipotesi circa l'arrivo della saga a Roma.

Qualche settimana fa, infatti, Repubblica aveva riportato che Tom Cruise sarebbe arrivato nella capitale per una sessione di riprese da quaranta giorni per un film intitolato appunto Libra: facendo due calcoli, avevamo ipotizzato che il quotidiano potesse aver confuso quel titolo con un eventuale working title di Mission: Impossible, dato che non ci risultava che la star fosse legata ad altri progetti al momento (né che esistesse realmente un film con quel nome).

Quella di Production Weekly dunque ci sembra in tutto e per tutto la conferma definitiva che il misterioso nuovo capitolo della saga di action sarà girato in parte in Italia.

Del resto, con il termine libra gli anglofoni intendo l'unità di misura dell'antica Roma antenata del pound, ma anche il segno zodiacale della Bilancia: il termine si adatta perfettamente al franchise di Mission: Impossible, dato che il precedente capitolo, Fallout, venne girato con il titolo di lavorazione di Gemini, dettaglio che magari non ci dirà nulla sulla trama del film, ma che sicuramente palesa la forte passione del regista e sceneggiatore Christopher McQuarrie per i segni zodiacali.

Le riprese del film inizieranno alla fine del mese agli Warner Bros. Studios Leavesden appena fuori Londra, per poi spostarsi in alcune location in Ucraina. Nel film tornerà anche un celebre personaggio di Mission: Impossible di Brian De Palma.

Per altri approfondimenti recuperate l'Everycult su Rogue Nation.