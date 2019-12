Rivelato titolo e poster italiano di Ghostbusters: Afterlife, il trailer debutterà lunedì

Dopo aver visto le prime immagini di Ghostbusters: Afterlife, scopriamo dall'account italiano di Warner Bros. Italia che il nuovo film degli acchiappafantasmi arriverà da noi con un altro titolo.

Mentre Empire e Vanity Fair hanno confermato che in originale il film sarà intitolato Ghostbusters: Afterlife, l'account di Warner Bros. Italia ha pubblicato il poster svelando nella didascalia che il titolo italiano sarà Ghostbusters: Legacy.

Insieme a questa splendida immagine della Ecto-1 arriva anche la conferma che il primo trailer del film debutterà questo lunedì. Dopo aver dato un primo sguardo a Paul Rudd, Mckenna Grace e Logan Kim, potremo finalmente vedere cos'ha in serbo Jason Reitman per il ritorno degli acchiappafantasmi.

Nel cast del film ci saranno anche Carrie Moon e Finn Wolfhard (Stranger Things, IT), mentre c'è molta attesa anche per la nuova apparizione nella saga di Dan Aykroyd, Bill Murray, Ernie Hudson, Sigurney Weaver e Annie Potts. Questo terzo capitolo sarà ambientato in una piccola città dell'Oklahoma, dove il sismologo interpretato da Rudd si recherà per indagare su dei terremoti misteriosi.

Ghostbusters: Legacy arriverà nelle sale il 10 luglio 2020. Cosa ne pensate di questa scelta per il titolo italiano? E cosa vi aspettate dal ritorno dei Ghostbusters? Fatecelo sapere nei commenti.