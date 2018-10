Rivelato il filone generale della trama dell'horror The Conjuring 3?

Distribuito nelle sale nel 2013, L'evocazione - The Conjuring, primo capitolo della saga horror del regista James Wan, ha dato il via a quello che al giorno d’oggi può definirsi un universo cinematografico di successo. Poche ore fa sono trapelati in rete nuovi dettagli su quella che potrebbe essere a tutti gli effetti la storia del terzo episodio.

La notizia, pubblicata come esclusiva dal sito Bloody Disgusting, afferma che The Conjuring 3 ruoterebbe attorno alla figura di un uomo accusato di omicidio che sostiene di essere posseduto da un’entità demoniaca. Al momento il portale non è a conoscenza della possibile ispirazione a fatti realmente accaduti, tuttavia questa rappresenta la prima importante anteprima dopo l’inattesa fuoriuscita dal progetto in veste di filmmaker di James Wan. In cabina di regia, al posto del regista del cinecomic Aquaman, ci sarà Michael Chaves che Wan ben conosce avendo prodotto il suo lungometraggio horror di prossima uscita sul grande schermo dal titolo The Curse of La Llorona.

Il successo di quello che potrebbe definirsi un The Conjurverse è ormai sotto gli occhi di tutti ed è di recente distribuzione in tutto il mondo The Nun - La vocazione del male, lungometraggio diretto da Corin Hardy, costato all’incirca 22 milioni di dollari e in grado di raggiungere finora la cifra di ben 360 milioni in tutto il mondo. È notizia, inoltre, di qualche giorno fa che il terzo spin-off incentrato sulla bambola maledetta Annabelle vedrà il ritorno dei coniugi Warren, la famiglia di ricercatori del paranormale impersonata da Vera Farmiga e Patrick Wilson.

Al momento non è stata ancora rilasciata alcuna notizia ufficiale sull’inizio delle riprese di The Conjuring 3, ma siamo fiduciosi del fatto che nelle prossime settimane si possa cominciare a seguire più da vicino lo stato di lavorazione della pellicola.