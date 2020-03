Rivelato come Rey ha sconfitto Kylo Ren in Star Wars: Il Risveglio della Forza

Prima che il controverso Star Wars: Gli Ultimi Jedi arrivasse nelle sale, la maggior parte delle discussioni dei fan sulla nuova trilogia di Guerre Stellari non potevano che vertere su Il Risveglio della Forza e in particolare sullo scontro finale tra Rey e Kylo Ren.

Come ha potuto una semplice "cercarottami" appena introdotta alla Forza a sconfiggere un guerriero potente come l'ex allievo di Luke Skywalker e sottoposto del Leader Supremo Snoke in uno scontro corpo a corpo? Questa la domanda che molti si sono posti dopo aver visto il film di J.J. Abrams, e finalmente è arrivato un chiarimento dalla stessa Lucasfilm (almeno in termini di canone).

Nel romanzo di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, il quale ha fatto anche luce sul ritorno di Palpatine in Episodio IX, viene infatti rivelato che la vittoria di Rey è stata favorita dalla ferita inferta da Chewbecca a Kylo Ren dopo che quest'ultimo ha ucciso il padre, Han Solo.

"'Non ho dimenticato che mi hai sparato' disse Kylo. Quella ferita era risultata in una sconfitta per mano di Rey. Se fosse stato in forma per il combattimento, la cercarottami non avrebbe mai avuto la meglio su di lui" si legge nel libro (via CinemaBlend), che dunque conferma una delle argomentazioni più in voga sull'argomento.

A proposito del film di J.J. Abrams, vi ricordiamo che L'Ascesa di Skywalker è stato reso di recente disponibile negli store digitali degli Stati Uniti. Restiamo dunque in attesa di novità per l'arrivo dell'edizione home video anche in Italia.