Rivelato il cast all-star della nuova commedia Netflix con Adam Sandler

Secondo quanto riportato da Deadline, è stato appena diffuso l'elenco del cast che andrà a recitare nella nuova commedia Netflix con Adam Sandler protagonista, sempre grazie all'accordo che lega l'attore alla piattaforma digitale americana.

Insieme a Sandler nel cast della nuova commedia ancora senza un titolo ufficiale, troveremo un manipolo variegato di attori comici che include Kevin James (Paul Blart: Mall Cop), Julie Bowen (Modern Family), Maya Rudolph (The Good Place), Steve Buscemi (Miracle Workers), Rob Schneider (The Hot Chick) e Kenan Thompson (SNL). Ci saranno, inoltre anche Ray Liotta (Goodfellas) e Michael Chiklis (The Shield).

Altri membri del cast includono China Anne McClain, Paris Berelc, Tim Meadows, Colin Quinn, June Squibb, Shaquille O’Neal, Karan Brar, Noah Schnapp, Mikey Day, Melissa Villaseñor, Kym Whitley, Lavell Crawford, Betsy Sodaro, George Wallace e Blake Clark.

Prodotto dalla Happy Madison di Sandler, il film in questione verrà diretto da Steve Brill su una sceneggiatura dello stesso Sander e di Tim Herlihy. La trama segue un abitante di Salem, nel Massachussets, tale Hubie Dubois, il quale è assolutamente un appassionato delle leggendarie celebrazioni di Halloween che avvengono nella cittadina. Nonostante venga ripetutamente preso in giro dal resto della città, quando qualcosa di veramente spaventoso minaccia la festività, toccherà proprio a Hubie salvare il giorno più importante dell'anno per lui.

Prosegue dunque la collaborazione tra Sandler e il colosso dello streaming dopo il sensazionale successo di Murder Mystery, la spy-sory in sala comedy con Jennifer Aniston da record di visualizzazioni e che stando agli analisti del settore se fosse uscito in sala avrebbe incassato poco meno di Captain Marvel. Su queste pagine potete recuperare la nostra recensione della commedia. Sandler e Netflix hanno unito le forze anche per l'ultimo stand-up comedy special dell'attore, 100% Fresh, il quale è anche stato accolto molto positivamente dalla critica di tutto il mondo.

Prossimamente rivedremo Sandler in Uncut Gems, il nuovo film dei fratelli Safdie, acclamati registi di Good Time (con Robert Pattinson).