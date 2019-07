Rivelati i Sith Trooper, esordiranno in Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker

Niente più Stormtrooper: in Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker, nuovo film scritto e diretto da J.J. Abrams, le guardie imperiali/soldati del Primo Ordine saranno conosciuti come Sith Trooper.

I celebri soldati galattici dalle armature completamente bianche nel nuovo film vanteranno un look completamente diverso, che potete vedere in calce all'articolo: i fan che presenzieranno al Comic-Con 2019 saranno i primi a poter mettere le mani sui nuovi modellini, presentati in anteprima esclusiva da The Wrap.

Sul sito ufficiale di Star Wars questo nuovo esemplare di Stormtrooper è stato denominato Sith Trooper, la più recente incarnazione degli iconici soldati dell'Impero. Diversi dalla più ordinaria fanteria d'assalto dell'universo narrativo creato da George Lucas, i Sith Trooper esordiranno nel prossimo film della saga, la cui uscita è prevista a dicembre 2019: e a giudicare dal loro titolo, è molto probabile che questi nuovi soldati abbiano qualcosa di molto specifico da offrire che non una semplice riverniciata rossa.

Non è la prima volta che un nuovo film della saga propone un design alternativo del classico Stormtrooper: ne Il Ritorno dello Jedi comparivano infatti le Guardie Reali dell'Imperatore, che vantavano una minacciosa armatura adornata da mantelli rossi; stessa cosa accaduta nel recente Gli Ultimi Jedi, nel quale sono state introdotte le Guardie Pretoriane, una rivisitazione degli Stormtrooper ispirata ai guerrieri samurai.

Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.

Per altre notizie vi rimandiamo ai commenti di Daisy Ridley sulla battaglia fra Kylo Ren e Rey, che l'attrice ha definito epica. Inoltre, Star Wars IX sarà sorprendente secondo Joonas Suotamo, nuovo interprete di Chewbacca dopo la scomparsa di Peter Mayhew.