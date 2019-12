Rivelati nomi e tutti i dettagli sui Cavalieri di Ren di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

Introdotti di sfuggita in Star Wars: Il Risveglio della Forza, i Cavalieri di Ren sono finalmente entrati in azione nel recente Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. Visto che in fin dei conti hanno ricoperto un ruolo marginale, però, andiamo a scoprire nel dettaglio le loro caratteristiche principali.

Di seguito vi riportiamo le note del Visual Dictionary di Episodio IX rese note da Screen Rant, nel quale vengono descritti i sei membri della guardia di Kylo Ren:

Vicrul vede se stesso come un mietitore dei caduti e un selezionatore di anime. Ogni volta che prende una vita cresce nel lato oscuro, e ha una capacità innata e incontrollata e di generare paura nelle sue prede.

vede se stesso come un mietitore dei caduti e un selezionatore di anime. Ogni volta che prende una vita cresce nel lato oscuro, e ha una capacità innata e incontrollata e di generare paura nelle sue prede. Cardo è un guerriero distruttivo che usa pesanti cannoni a braccio, proiettili al plasma e lanciafiamme. È l'armaiolo dei Cavalieri, ed è ossessionato dalle modifiche alle armi.

è un guerriero distruttivo che usa pesanti cannoni a braccio, proiettili al plasma e lanciafiamme. È l'armaiolo dei Cavalieri, ed è ossessionato dalle modifiche alle armi. Ushar vuole mettere alla prova le proprie vittime; se chiedono pietà, ricevono una morte lenta e dolora. La sua arma caratteristica è una mazza da guerra che trasforma l'energia cinetica in campi elettromagnetici.

vuole mettere alla prova le proprie vittime; se chiedono pietà, ricevono una morte lenta e dolora. La sua arma caratteristica è una mazza da guerra che trasforma l'energia cinetica in campi elettromagnetici. Trudgen colleziona trofei dalle sua vittime, aggiungendoli alle sue armi e alla sua armatura dopo ogni vittoria. Il suo elmo contiene alcuni elementi di un Death Trooper che ha sconfitto, e la sua arma è una potente mannaia vibrante.

colleziona trofei dalle sua vittime, aggiungendoli alle sue armi e alla sua armatura dopo ogni vittoria. Il suo elmo contiene alcuni elementi di un Death Trooper che ha sconfitto, e la sua arma è una potente mannaia vibrante. Kuruk è un tipo solitario, e solitamente agisce come il pilota dei Cavalieri di Ren. È prevalentemente un cecchino.

è un tipo solitario, e solitamente agisce come il pilota dei Cavalieri di Ren. È prevalentemente un cecchino. Ap'Lek è un maestro manipolatore e stratega, a cui piace usare il fumo per celare il suo arrivo e usare la Forza per poter vedere anche attraverso la corte di fumo. Porta un'antica ascia da carnefice mandaloriana.

Cosa ne pensate? Siete rimasti delusi dal poco spazio riservato ai Cavalieri di Ren nel film? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, per altri approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra recensione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker e al nostro speciale su Rey e Kylo Ren.