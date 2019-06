Rivelati logo, titolo e sinossi ufficiale del prequel di Kingsman!

Matthew Vaughn aveva assicurato che il il prequel di Kingsman sarà molto diverso dai precedenti film della saga, ed ecco arrivare la prima conferma: il film sarà ufficialmente intitolato The King's Man.

A rivelarlo è stato l'account ufficiale della pellicola che, come potete vedere in calce alla notizia, ha anche pubblicato il primo logo ufficiale di The King's Man.

Qui potete anche leggere la sinossi ufficiale del film: "Mentre una raccolta dei peggiori tiranni e menti criminali della storia si riuniscono per organizzare una guerra per annientare milioni di persone, un uomo dovrà lottare contro il tempo per riuscire a fermarli. Scoprite l'origine della prima agenzia di intelligence indipendente in The King's Man."

Il film sarà diretto ancora una volta da Matthew Vaughn, già regista dei primi due capitoli, e vedrà nel cast Harris Dickinson nel ruolo del protagonista insieme a Liam Neeson, Aaron Taylor-Johnson, Joel Basman, Stanley Tucci, Alison Steadman e Matthew Goode. Qui trovate tutti i dettagli sul prequel di Kingsman.

The King's Man arriverà nelle sale nel febbraio del 2020 distribuito da 20th Century Fox e The Walt Disney Studios. La casa di Topolino aveva confermato l'intenzione di proseguire con il franchise di Kingsman anche dopo l'acquisizione della Fox: è infatti previsto anche l'arrivo di un quarto capitolo della saga, sequel dei primi due. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Kingsman: Il cerchio d'oro.