Rivelati i compositori dei film Marvel Studios Black Widow e Gli Eterni

Pochi minuti fa HN Entertainment, da sempre vicinissimo a tutte le voci di corridoio relative alle troupe tecniche delle produzioni hollywoodiane, ha rivelato i nomi dei compositori delle colonne sonore di Black Widow e Gli Eterni, i soli due film del Marvel Cinematic Universe in uscita nel 2020.

Il primo, scelto per lo stand-alone con Scarlett Johansson, è Henry Jackman, volto noto dei Marvel Studios in quanto precedentemente artefice delle colonne sonore dei film dei fratelli Anthony e Joe Russo Captain America: The Winter Soldier e Captain America: Civil War. Tra i suoi alti crediti citiamo Kick-Ass, Kingsman: The Secret Service, Kingsman: The Golden Circle, X-Men: First Class, The Predator, Kong: Skull Island e Detective Pikachu.

Per quanto riguarda Gli Eterni, sarà invece Joseph Trapanese a firmare le musiche, dopo aver lavorato a quelle di The Raid 2 e Straight Outta Compton, una scelta piuttosto curiosa che non rivela dettagli a proposito del già di per sé molto misterioso film cosmico di Chloe Zhao.

Molto indicativa, invece, la scelta di Jackman per Black Widow: stando ai primi dettagli è lecito aspettarsi una storia molto vicina agli spy-movie per il film con Florence Pugh e Rachel Weisz, e non è le musiche del compositore daranno sicuramente continuità alla storia di Natasha, già protagonista in Winter Soldier e Civil War. Che lo stand-alone sia un sequel diretto del blockbuster del 2016, poi, fa quasi pensare ad una sorta di trilogia sul personaggio.

Per altre informazioni vi rimandiamo alla presenza di William Hurt in Black Widow (cosa che potrebbe comportare l'arrivo dei Thunderbolts) e alla conferma del ritorno di Robert Downey Jr.