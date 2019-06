Rivelate le due scene post-credits di Spider-Man: Far From Home

Nella notte la stampa americana ha potuto vedere in anteprima Spider-Man: Far From Home, il nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe che come confermato da Kevin Feige concluderà la Infinity Saga.

Di conseguenza, al termine della proiezione, sono trapelate online le due scene post-credits che concludono il film di Jon Watts. Naturalmente, vi invitiamo a proseguire nella lettura se e solo se la vostra curiosità è superiore alla paura degli spoiler.

Mid-Credit Scene

Nella scena a metà dei titoli di coda, quella subito dopo la sigla finale, il film riprende immediatamente dopo la fine "ufficiale" della storia, con Spider-Man che dondola per i cieli di New York City insieme a MJ. Dopo averla appoggiata a terra, sale su un lampione, e a quel punto entrambi notano che sui grandi schermi del Madison Square Garden sta andando in onda un notiziario. Si tratta del TheDailyBugle.net., che si vanta di aver acquisito un video esclusivo della battaglia finale del film. La linea a quel punto passa a J. Jonah Jameson, interpretato da ... tenetevi forte ... J.K. Simmons! Nel video mostrato dal Bugle l'identità di Peter viene rivelata a tutto il mondo.

Scena finale

Nella scena finale, quella al termine dei titoli di coda che parte con lo spegnersi delle luci, scopriamo che Nick Fury e Maria Hill che si trasformano in Talos e sua moglie! Dal dialogo fra i due si capisce che Talos sta coprendo le spalle al vero Nick Fury, che si trova apparentemente in vacanza su una bella spiaggia soleggiata ... solo che, all'improvviso, quella spiaggia scompare perché frutto di un ologramma, dato che Fury si trova nello spazio profondo su un'astronave piena di Skrulls! E' lì con Captain Marvel (che però non viene mostrata) e la scena si conclude con l'ex direttore dello S.H.I.E.L.D. che chiede ai suoi compagni di viaggio se hanno visto le sue scarpe. La scena è chiaramente pensata per strappare una risata, ma è indubbio che avrà grandi ramificazioni in futuro.

Se siete arrivati fino in fondo, complimenti, avete dimostrato al mondo di non temere gli spoiler! Come premio, potete farci sapere cosa ne pensate in calce all'articolo.

Per altre notizie, vi rimandiamo al nuovo trailer di Spider-Man: Far From Home.