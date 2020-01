Rivelata la soundtrack di Birds of Prey, esplosione hip-hop da Doja Cat a Jucee Froot

Warner Bros. ha diffuso in rete i dettagli sulla tracklist che comporrà la colonna sonora di Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, che a quanto pare insisterà parecchio sulle atmosfere hip hop per rafforzare l'esuberanza della sua protagonista principale e continuando sulla strada già battuta in Suicide Squad.

Dopo averne già ricevuto un'anticipazione, adesso abbiamo la conferma che la tracklist sarà popolata da personaggi della scena hip hop, come Doja Cat, Whipped Cream, la cantante pop Charlote Lawrence, Maisie Peters, CYN, Jucee Froot, Sofi Tukker e moltissimi altri che potete controllare di persona nella lista pubblicata sui profili social del film e che vi riportiamo nelle immagini poste in calce a questa news. Jurnee Smollett-Bell, che interpreta Dinah Lance/Black Canary nel film ha anche lei un pezzo cantato in lista, ovvero la cover di "It's a Man's Man's Man's World".

Come ormai sappiamo, la storia del film ruota intorno alla prima squadra di supereroi composta da sole donne: Harley, Cacciatrice, Black Canary e la detective di Gotham City Renée Montoya si uniscono infatti quando il boss malavitoso Roman Sionis e il suo zelante braccio destro Zsasz puntano un bersaglio su una ragazza di nome Cassandra Cain.

Oltre a Margot Robbie nei panni del personaggio principale, Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn vede nel cast anche Mary Elizabeth Winstead nei panni di Huntress, Jurnee Smollett-Bell in quelli di Black Canary, Rosie Perez nel ruolo di Renee Montoya, Chris Messina in quello di Victor Zsasz e Ewan McGregor come il villain Maschera Nera. L'uscita nelle sale italiane del cinecomic DC è prevista per il prossimo 6 febbraio 2020.

Per ulteriori approfondimenti vi lasciamo all'analisi dell'ultimo trailer di Birds of Prey e alle ottime previsioni al box-office del cinecomic di Cathy Yan. Vi ricordiamo anche che rivederemo nel 2021 Harley Quinn in The Suicide Squad di James Gunn, anche se sarà scollegato dal film in uscita a febbraio.

Su queste pagine potete visualizzare anche il nuovissimo poster italiano del film.